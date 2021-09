Corea del Sud: Covid, nuovo ritardo nelle consegne dei vaccini Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha avvertito ieri, primo settembre che ulteriori ritardi nelle consegne di vaccini contro la Covid.19 da parte di Moderna rischiano di mettere a repentaglio la campagna di vaccinazione in corso nel Paese, e in particolare l'obiettivo di somministrare almeno una dose di vaccino al 70 per cento della popolazione entro metà settembre. Il responsabile del comitato di pianificazione dell'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreana, Hong Jeong-ik, ha ammesso che non è chiaro, al momento, quando Moderna consegnerà al Paese la prossima fornitura di vaccini. Il ministero della Salute sudcoreano aveva annunciato la consegna di sette milioni di dosi di vaccino da parte di Moderna entro la fine di questa settimana; ad oggi, però, è stato consegnato soltanto un milione di dosi. Lo scorso luglio Moderna aveva comunicato a Seul un dimezzamento delle consegne previste per il mese di agosto a causa di "problemi di produzione; il ritardo ha già costretto il governo sudcoreano a prolungare l'intervallo tra la somministrazione della prima e della seconda dose di vaccino. (segue) (Git)