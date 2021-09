Sud-est asiatico: ministri Asean chiedono più investimenti infrastrutturali dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al summit di ieri hanno preso parte diversi funzionari del governo cinese, inclusi Gao Yunlong, vicepresidente del comitato nazionale della Conferenza politica consultiva del popolo cinese, e il ministro del Commercio Wang Wentao. Tan See Leng, ministro della Manodopera di Singapore, ha avvertito che accelerare lo sviluppo infrastrutturale del Sud-est asiatico è divenuto ancor più pressante nel contesto di brusco rallentamento economico indotto dalla crisi pandemica. Ten ha affermato che Singapore è pronta ad affiancare la Cina nel finanziamento di alcuni progetti della Bri. Il viceministro del Commercio dell'Indonesia, Jerry Sambuaga, ha riconosciuto alla nuova Via della seta un contributo alla connettività e alla creazione di opportunità d'affari nella regione. La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha recentemente rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per l'Asia al 7,2 per cento. L'iniziativa della Belt and Road Initiative è stata presentata dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013; da allora sino al 2020, la Cina ha siglato nell'ambito della Bri accordi di cooperazione con 140 Paesi per promuovere la connettività in Asia, Europa ed Africa, perlopiù tramite la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali. (Cip)