Kosovo: presidente Osmani partecipa a Swiss Economic Forum

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani si è recata oggi in Svizzera per prendere parte allo Swiss Economic Forum. Al Forum Osmani parlerà del potenziale economico del Kosovo e dell'attrazione degli investimenti esteri, secondo quanto riferito dalla presidenza di Pristina. Il capo di Stato kosovaro terrà un discorso di apertura a questo Forum, al quale partecipano ogni anno 1.350 personalità del mondo degli affari, del mondo accademico, della politica e dei media.Le discussioni in questo forum mirano allo scambio di idee nel campo del networking industriale. Nell'ambito di questa visita, Osmani incontrerà anche i rappresentanti statali della Confederazione Svizzera. (Alt)