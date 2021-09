Speciale infrastrutture: Wis Telecom e Retelit annunciano una partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wis Telecom e Retelit, leader italiano per le infrastrutture in fibra ottica e i progetti di trasformazione digitale, annunciano la collaborazione per l'upgrade tecnologico a 400 Gbps del sistema di cavi sottomarini Ig-1 e la creazione di un nuovo collegamento in fibra ottica a bassa latenza tra l'Europa occidentale e la penisola balcanica, operativo da ottobre 2021. Stando al relativo comunicato stampa, in base all'accordo Wis realizzerà una rete di backhaul in fibra ottica per collegare la cable landing station del cavo sottomarino Italy Greece-1 di sua proprietà alla rete ottica di trasporto di Retelit presso il Pop di Bari. Inoltre, Wis affiderà a Retelit l'upgrade tecnologico del cavo sottomarino, comprese le attività di gestione e manutenzione, attraverso un accordo di full outsourcing. Attraverso questa nuova rotta alternativa, prosegue la nota, le parti offriranno collegamenti a bassa latenza a 100 Gbps tra Milano, Roma e tutti gli altri principali data center dell'Europa occidentale con Atene, Albania, Kosovo e altre destinazioni nella penisola balcanica. (Com)