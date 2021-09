Kosovo: ministro Salute, nuove dosi di vaccino anti Covid in arrivo entro fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha ricevuto altre 53 mila dosi di vaccino anti Covid-19 della casa farmaceutica Pfizer e altre 150 mila dosi aggiuntive di AstraZeneca dalla Germania arriveranno entro la fine della settimana. Lo ha annunciato il ministro della Salute kosovaro, Arben Vitia, parlando in conferenza stampa. Il ministro ha invitato la popolazione kosovara a vaccinarsi osservando che "non dovremmo scegliere quale vaccino fare in una situazione come questa ma vaccinarci il prima possibile". Il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Memli Krasniqi, ha intanto accusato il premier Albin Kurti definendo "allarmante" l'attuale situazione legata al Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Kosovo sono stati registrati 1.383 nuovi casi e 26 morti per Covid. (segue) (Alt)