Kosovo: premier Kurti, sì ad adesione Ue il prima possibile

- Il Kosovo vuole far parte dell'Unione europea "il prima possibile". Lo ha detto il premier kosovaro Albin Kurti partecipando al panel dedicato ai Balcani occidentali e al processo di allargamento europeo all'interno del Forum strategico di Bled, in Slovenia. "Vogliamo diventare membri dell'Ue e della Nato il prima possibile", ha detto Kurti osservando che l'ingresso della regione all'interno dell'Ue porterebbe una maggiore sicurezza ai confini esterni dell'Unione stessa. "Inoltre, ogni terzo cittadino dei Balcani occidentali non è residente nei Balcani occidentali, ma al di fuori e per lo più in qualche Paese dell'Ue. Con l'adesione all'Unione europea la nostra diaspora e i nostri Paesi vivrebbero nella stessa entità", ha detto Kurti. (Alt)