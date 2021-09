Ue: allargamento e migrazioni al centro della prima giornata del Forum Strategico di Bled

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento dell’Unione europea e la questione migratoria sono stati al centro della prima giornata del Forum strategico di Bled, in Slovenia. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha dichiarato che "una vera Europa geopolitica dovrebbe iniziare alle nostre frontiere, con i nostri partner, con i nostri amici più vicini. Penso in particolare ai Paesi dei Balcani occidentali, verso i quali abbiamo una responsabilità storica. Da Tirana a Belgrado, da Skopje a Sarajevo, da Pristina a Podgorica, i Paesi dei Balcani occidentali fanno parte della nostra storia. Condividiamo una comune identità europea". “Qualsiasi ritardo ed esitazione rischia di fare il gioco di altre potenze”, ha aggiunto. Allo stesso tempo non gestire i flussi migratori può portare a travolgere l'Unione europea, come avvenuto nella storia. "Mi preoccupano le dichiarazioni del primo ministro (ungherese) Viktor Orban quando dice che lui non vuole gestire il fenomeno migratorio, ma lo vuole bloccare. Siccome la storia spesso è maestra di vita, non vorrei che si ripetesse per l'Ue quanto è avvenuto per l'impero romano", ha detto. Che l'allargamento sia una questione strategica per l'Ue è stato ribadito anche dal padrone di casa, il premier sloveno Janez Jansa. Il tema “deve essere in ogni istante nell'agenda europea", ha detto. (segue) (Seb)