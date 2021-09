Ue: Meloni, serve una politica estera comune per avere una difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario che l'Unione europea abbia una politica estera comune se vuole costruire una difesa comune europea. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del Partito dei conservatori e riformisti europei. Meloni è intervenuta al panel organizzato all'interno del Forum strategico di Bled, in Slovenia, dedicato al futuro dell'Europa al titolo "Future of Europe – diversity and consensus". "Non sono contraria all'idea di una difesa comune in Europa. Il problema è che non puoi avere una difesa comune se non hai una politica estera comune, e il problema ora con l'Europa è che l'Ue non ha una politica estera. Lo vediamo con la crisi afgana, perché tutti hanno parlato di cosa fare con i rifugiati ma nessuno ha parlato di cosa succede con la crisi afgana", ha detto Meloni. "Abbiamo il fondamentalismo, la Cina che va avanti, il Pakistan che è un Paese con 200 milioni di abitanti e ha la bomba atomica, l'unico fra gli Stati islamici (che ce l'ha) e che rischia di finire sotto l'influenza dei talebani. Nessuno parla di questo. Parliamo solo come se fossimo la Croce Rossa su cosa fare con i rifugiati. Sono felice perché il Consiglio europeo di ieri ha detto quello che dicevo anche io, che l'Europa deve aiutare i Paesi vicini all'Afghanistan a dare una casa a questi rifugiati. Ma questo è stato l'unico dibattito in Europa", ha detto Meloni citando anche l'esempio della Libia, su cui non è stata raggiunta una posizione comune. "Quando parlo di un'Europa confederale parlo di questo. Non puoi parlare di quanto devono essere lunghi gli zucchini se non trovi un accordo su temi importanti. E il tema importante è che l'Unione europea dovrebbe essere un gigante politico. Oggi è un gigante burocratico", ha concluso Meloni. (Lus)