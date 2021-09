Bolivia: governo presenta proposta su meccanismo di riforma della Giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente l'inchiesta della magistratura sul presunto colpo di Stato ai danni di Evo Morales si è estesa ad esempio nei confronti di quasi tutti gli esponenti del precedente governo ad interim. L'ex presidente Jeanine Anez è stata messa agli arresti preventivi a metà marzo, assieme agli ex ministri della Giustizia e dell'Energia, Alvaro Coimbre e Rodrigo Guzman. A tutti viene addebitata una responsabilità nella crisi politica e istituzionale dell'autunno del 2019 e nell'insieme di avvenimenti che hanno portato alle dimissioni del leader del Movimento per il socialismo (Mas) dalla presidenza, nonché alla sua successiva fuga in Messico e alla creazione del governo oggi definito "de facto". La magistratura ha valutato che per i tre imputati esiste il concreto pericolo di inquinamento delle indagini e di fuga: i due ministri non avrebbero infatti presentato informazioni chiare sulla loro residenza e sulle attività svolte, mentre Anez ha cercato di sottrarsi alla cattura. (segue) (Brb)