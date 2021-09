Vaccino: Speranza, è vera arma per chiudere stagione difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dall'inizio della pandemia ho sempre avuto fiducia nei nostri concittadini. I numeri sono molto netti e chiari: abbiamo superato il 70 per cento della popolazione vaccinabile che ha completo il ciclo vaccinale. La cosa bellissima è la risposta straordinaria dei più giovani. Il Paese ha raggiunto la consapevolezza che il vaccino è la vera arma per chiudere questa stagione così difficile. La campagna di vaccinazione italiana sta andando molto bene. Dobbiamo insistere". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "In onda", su La7. (Rin)