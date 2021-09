Usa-Ucraina: Biden vede Zelensky, pronti a difendere sovranità e integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America restano fermamente impegnati a difesa della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in una breve dichiarazione prima del bilaterale nello Studio Ovale con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Washinton in queste ore. Le affermazioni dell’inquilino della Casa Bianca ricalcano quanto affermato dallo stesso Biden in un messaggio su Twitter prima dell’incontro. Secondo il “Financial Times”, che cita un consigliere di Zelensky, Kiev teme un affievolimento del sostegno di Washington alla luce dell’evoluzione del dossier Nord Stream 2 e il ritiro dall’Afghanistan delle forze Usa, e chiederà garanzie su forniture militari, sicurezza energetica e contrasto all’aggressione russa. Zelensky intende inoltre esporre a Biden i suoi progetti per un rafforzamento della flotta ucraina nel Mar Nero, dopo le rassicurazioni avute in questi giorni nel corso della sua visita negli Stati Uniti. Nel corso di una riunione al Pentagono, il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ha ribadito a Zelensky l’impegno del suo Paese verso l’alleato ucraino, menzionando il nuovo pacchetto di aiuti da 60 milioni di dollari che include i sistemi missilistici anticarro Javelin.(Nys)