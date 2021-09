Usa: sparatoria in una scuola del Nord Carolina, ucciso uno studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente è rimasto ucciso a seguito di in una sparatoria avvenuta in una scuola della Carolina del Nord. Lo scrive l’emittente “Abc New”, precisando che si tratta della Mount Tabor High School nella contea di Forsyth. Tutti gli altri sono al sicuro, secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea. Il capo della polizia di Winston-Salem, Catrina Thompson, ha confermato in conferenza stampa che uno studente è stato colpito da un colpo di arma da fuoco e portato in ospedale, dove è morto per le ferite riportate. Stando a quanto riferito dallo sceriffo, il sospettato non era in custodia e non sapeva se fosse uno studente. I funzionari locali hanno identificato la vittima e risponde al nome di William Chavis Raynard Miller, ma hanno affermato di non conoscere la sua età(Nys)