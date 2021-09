Brasile: ministero Economia mantiene stima Pil a +5 nonostante flessione nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile conferma la stima di espansione del (Prodotto interno lordo) oltre il 5 per cento a fine 2021, nonostante il rallentamento della crescita evidenziato nel secondo trimestre dell'anno. "La scarsità di materie prime sul mercato internazionale ha avuto effetti negativi rilevanti. Inoltre, il secondo trimestre del 2021 è stato il periodo con il maggior numero di decessi per Covid-19, a causa dell'aggravarsi della pandemia. Oltre all'effetto devastante sulle famiglie brasiliane, c'è stato un impatto rilevante sulle decisioni economiche degli operatori", si legge in una nota diffusa dal dipartimento di Politica economica del ministero. Secondo il comunicato "l'economia è in ripresa e la continuità di questo processo continuerà ad essere spinta dal settore privato, con un aumento del risparmio e una spinta nel settore dei servizi", sostiene il ministero. (segue) (Brb)