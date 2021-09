Brasile: ministero Economia mantiene stima Pil a +5 nonostante flessione nel secondo trimestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente il valore del pil brasiliano, 2.100 miliardi di real (345 miliardi di euro). Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, quello in cui maggiormente gravi erano state le conseguenze economiche generate dalla pandemia, il pil segna un aumento del 12,4 per cento. Rispetto al primo semestre del 2020 il pil segna nei primi sei mesi dell'anno un +6,4 per cento. Negli ultimi 4 trimestri fino a giugno 2021 il pil segna una crescita dell'1,8 per cento. La ripresa economica mostrata nella seconda metà dell'anno 2020 aveva limitato le perdite economiche per il Brasile che aveva chiuso il 2020 con una flessione del 4,1 per cento. (Brb)