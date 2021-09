Messico: Lopez Obrador presenterà in parlamento riforma del settore elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato che presenterà entro la fine del mese in parlamento un progetto di legge di riforma della Costituzione per riorganizzare il settore elettrico. Il presidente ha specificato che l'intenzione è "riparare i danni che la privatizzazione dell'azienda statale Comissione federale dell'elettricità (Cfe) ha causato al settore pubblico e all'economia". L'obiettivo della riforma, secondo quanto riferito dal presidente è quello di "garantire una fornitura pubblica di elettricità sufficiente, che non ci siano blackout e che i consumatori non siano costretti a pagare l'elettricità con tariffe più elevate rispetto alle società commerciali e alle grandi catene commerciali", ha affermato Lopez Obrador. (Mec)