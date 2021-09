Israele-Usa: “Axios”, Bennett “sorpreso” per assenza dossier Cina in colloqui con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha provato un certo stupore durante la sua visita a Washington, quando si è accorto che nel colloquio con il presidente Joe Biden la questione cinese non è stata mai sollevata. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, citando una fonte israeliana a conoscenza dei dettagli del bilaterale. Il premier dello Stato ebraico, spiega la fonte, si era preparato per una discussione ad ampio raggio sulla Cina sia con il presidente Biden che con altri funzionari degli Stati Uniti, ma la questione non è emersa affatto, sebbene il coinvolgimento di Pechino in Israele sia stato in passato un notevole tema di contrasto tra l’ex presidente Usa, Donald Trump, e l’allora premier israeliano Benjamin Netanyahu. Trump aveva persino parlato di possibili danni alle relazioni tra Stati Uniti e Israele per quello che concerne la sicurezza, dal momento che Pechino è molto presente nello Stato ebraico soprattutto nel settore delle infrastrutture. Prima del suo viaggio a Washington, lo staff di Bennett si era preparato a discutere di quelle che considerava le priorità principali di Biden: Cina, cambiamento climatico e Covid-19. Ma le cose sono andate diversamente. Inoltre, negli incontri di Bennett con il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, la Cina è stata menzionata solo di sfuggita, secondo due funzionari israeliani citati da “Axios”. “Siamo rimasti molto sorpresi di quanto poco questo problema sia emerso nelle riunioni. In ogni caso, siamo molto sensibili e consapevoli delle condizioni degli Stati Uniti e troveremo un equilibrio tra la necessità di rafforzare il commercio con la Cina e il mantenimento della nostra sicurezza nazionale", ha affermato l'alto funzionario israeliano.(Nys)