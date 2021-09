Oms: Tedros critica la Cina per la scarsa cooperazione sulle origini del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha criticato la Cina per la scarsa cooperazione nelle indagini sull'origine del Covid-19. Inoltre, Tedros ha sollevato la possibilità di sanzioni contro gli Stati membri dell'Oms che, in futuro, si rifiuteranno di cooperare con l'istituzione. Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha rilasciato dichiarazioni analoghe. Tedros e l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) sono intervenuti a margine l'inaugurazione del Centro di allarme rapido per le pandemie dell'Oms, aperto oggi a Berlino. Questo polo si affida a istituzioni scientifiche e governi per la fornitura dei dati. L'obiettivo è analizzare notevoli quantità di informazioni e utilizzarle per elaborare analisi dei rischi in modo che, a differenza del Covid-19, vengano identificati possibili pericoli di pandemia prima che un virus si diffonda in tutto il mondo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, alcuni membri dell' Oms, soprattutto la Germania, stanno lavorando a un trattato globale sulle pandemie che stabilirà, tra l'altro, trasparenza e cooperazione tra le parti. (segue) (Geb)