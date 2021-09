Decreto Covid: è tensione nella maggioranza sul certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensione in commissione Affari sociali alla Camera per il voto contrario della Lega all'obbligo della certificazione contenuto nel relativo decreto. La denuncia arriva dal Partito democratico, con il segretario Enrico Letta che va all'attacco: "Credo di poter dire che quello che è successo oggi pomeriggio alla Camera, dove in commissione Affari sociali la Lega di fatto è uscita dalla maggioranza e ha votato contro il Green pass dimostra una situazione intollerabile, incompatibile con lo stare nella maggioranza di governo", le parole pronunciate dall'ex premier, intervistato da Radio Immagina a margine della Festa nazionale dell'Unità di Bologna. Secondo il leader del Pd, quella del Carroccio "è una posizione che strizza l'occhio al mondo No vax, lo stesso che è costato tanto agli italiani. La Lega oggi ha legittimato le manifestazioni del mondo No vax, è una cosa gravissima". Immediata la replica di Matteo Salvini che afferma: "Se lo Stato impone il Green pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti. Sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti, come in altri Paesi stranieri. Ci sono milioni di italiani che non possono spendere altre centinaia di euro ogni settimana - continua l'ex ministro dell'Interno -, in un momento già economicamente difficile. Vediamo se Pd e Cinque stelle voteranno a favore di questa proposta della Lega in commissione. Non si tratta di essere No vax o No green pass - ho sia l'uno che l'altro - si tratta di aiutare milioni di italiani in difficoltà. Non tutti trovano 24.000 euro in contanti nella cuccia del cane...". (Rin)