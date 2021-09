Venezuela: partito Encuentro Ciudadano non parteciperà alle elezioni locali del 21 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito fondato da Delsa Solorzano, Encuentro Ciudadano, non parteciperà alle elezioni amministrative del 21 novembre prossimo, perché a parere della dirigenza nazionale "le condizioni politiche elettorali ed istituzionali che abbiamo chiesto nel quadro dell'Accordo di Salvezza Nazionale non sono rispettate". Alcuni partiti hanno deciso di partecipare e altri hanno deciso di non farlo, hanno spiegato i vertici, precisando che Encuentro Ciudadano ha ritenuto che tra le condizioni che devono sussistere per qualsiasi elezione vi sia quella di avere un Consiglio Elettorale Nazionale indipendente; un calendario di elezioni libere, eque e verificabili; piena partecipazione di tutti i partiti politici con la restituzione dei loro simboli e colori; la fine di divieti, persecuzioni e processi a politici; e un monitoraggio elettorale in tutte le fasi del voto. Oggi la Plataforma Unitaria, meccanismo che raggruppa in Venezuela i principali partiti politici aderenti alla Mesa de la Unidad Democrática (Mud) alleati con Guaidó, ha confermato che parteciperà alle elezioni del 21 novembre. I cittadini sono chiamati ad eleggere i sindaci ed i governatori locali, nonché i membri dei consigli regionali e comunali. (Vec)