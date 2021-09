Afghanistan: ministro Esteri francese ringrazia omologo del Qatar per operazioni di evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha avuto un colloquio con il suo omologo del Qatar, Mohamed ben Abderrahmane al Thani, durante il quale lo ha "calorosamente ringraziato" per le operazioni condotte da Doha nelle evacuazioni dall'Afghanistan. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri in una nota. I due ministri si sono trovati d'accordo nel "continuare il loro coordinamento in questo senso" per consentire la "messa in protezione delle persone che vogliono lasciare l'Afghanistan, soprattutto attraverso l'aeroporto di Kabul riaperto, con libero accesso, sicuro e messo in sicurezza", si legge in una nota. (Frp)