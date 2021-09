© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di domaniROMA 2021- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, insieme ad Ada Colau, sindaca di Barcellona, e Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale per l'innovazione e consigliera di amministrazione Rai, partecipano all'incontro "La rivoluzione delle città. Prossimità, trasformazione ecologica, partecipazione". L'evento si terrà presso il Comitato elettorale di Roberto Gualtieri in via di Portonaccio 23d a Roma. Diretta social sui canali Facebook di Roberto Gualtieri (ore 12:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni amministrative. Tra gli interventi in programma: Ada Colau, sindaca di Barcellona, i sette capolista delle liste del centrosinistra. Chiude il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Piazza Bocca della Verità (ore 18:00) (Rer)