Ue: Meloni, stato di diritto viene a volte utilizzato con "doppi standard" nelle istituzioni

- Lo stato di diritto viene talvolta usato nelle istituzioni europee con "doppi standard": lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del Partito dei conservatori e riformisti europei. Meloni è intervenuta al panel organizzato all'interno del Forum strategico di Bled, in Slovenia, dedicato al futuro dell'Europa al titolo "Future of Europe – diversity and consensus". "Credo assolutamente nella democrazia e lo Stato di diritto è una pietra miliare del sistema democratico. Il problema è che secondo me lo Stato di diritto nelle istituzioni europee è spesso usato per attaccare gli oppositori politici con un incredibile utilizzo di doppi standard. Parliamo ad esempio degli attacchi alla Polonia per la riforma della Giustizia, quando ad esempio nel mio Paese abbiamo continui scandali sull'orientamento politico e la mancanza di indipendenza di giudici e nessuno ne parla. Oppure ad esempio attaccano gli ungheresi per le politiche di sicurezza ai confini, e in questi giorni nessuno dice niente sulla Lituania, che a mio avviso legittimamente cerca di bloccare i migranti illegali che la Bielorussia sta usando contro di loro. Sentiamo attacchi circa la libertà di informazione, ma nessuno ha fatto niente dopo il terribile omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia che ha gettato delle ombre sul governo maltese. E la cosa più terribile, secondo me, (è che) da questi doppi standard viene la minaccia di bloccare i soldi del Next generation Eu che dovrebbero invece sostenere la ripresa economica", ha detto Meloni. (Lus)