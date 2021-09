Usa: leader repubblicano McConnell esclude rimozione Biden per ritiro da Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uni, Mitch McConnell, ha respinto gli appelli provenienti dal suo stesso partito per cercare di mettere sotto accusa il presidente Joe Biden a seguito delle tensioni relative al ritiro Usa dall’Afghanistan. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. "Il presidente non sarà rimosso dall'incarico”, ha affermato McConnell durante un evento in Kentucky. “C'è una Camera a maggioranza democratica, un Senato leggermente a maggioranza democratica: non accadrà", ha spiegato. “Non ci sarà un impeachment", ha aggiunto. I commenti di McConnell arrivano mentre alcuni repubblicani alla Camera e al Senato chiedono la messa in stato d’accusa di Biden o la sua rimozione coatta per via delle controverse operazioni di ritiro dall’Afghanistan. Il senatore Lindsey Graham (repubblicano della Carolina del Sud) si è espresso apertamente a favore dell’impeachment. Il senatore Rick Scott (Florida) si è chiesto se fosse il momento di invocare il 25esimo emendamento, che consente alla maggioranza del governo o a un organo nominato dal Congresso di rimuovere un presidente. Il 27 agosto scorso anche il leader della minoranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha aperto alla possibilità di una richiesta di dimissioni per Biden, in relazione alla gestione del ritiro delle forze Usa dall’Afghanistan e all’attacco dello Stato islamico che ha causato la morte di 13 militari all’aeroporto di Kabul.(Nys)