- "Sono troppo rispettoso per tirare per la giacca il presidente della Repubblica che farà le sue valutazioni. Sergio Mattarella è stato un faro straordinario in questi anni, penso sia una personalità di riferimento per tutto il nostro Paese". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "In onda", su La7, in merito ad un'eventuale rielezione del capo dello Stato. (Rin)