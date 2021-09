© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo usato l'arma della persuasione, fatta eccezione per gli operatori sanitari e oggi l'obbligo esiste solo per il personale sanitario. Il governo farà poi le sue valutazioni del caso, ci diamo ancora un margine di tempo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "In onda", su La7, in merito all'ipotesi di obbligo vaccinale. (Rin)