Venezuela: Paho prevede l'arrivo dei primi lotti di vaccino tramite Covax entro fine settembre

- Le prime spedizioni di vaccini acquisiti attraverso il meccanismo Covax dovrebbero arrivare in Venezuela alla fine di settembre. Lo ha fatto sapere l'Organizzazione panamericana della Sanità (Paho). "All'interno del meccanismo Covax sono già stati generati ordini di acquisto, tramite il fondo rotativo Paho, per 693mila dosi di Sinopharm che dovrebbero arrivare a fine settembre, e si prevede che i vaccini Sinopharm tramite Covax (arrivino) nell'ultimo trimestre dell'anno", ha dichiarato il dottor Enrique Perez-Gutierrez, capo delle informazioni sulle emergenze sanitarie e valutazione dei rischi della Paho. Perez-Gutierrez ha indicato che, secondo le informazioni ricevute dal governo del presidente Nicolas Maduro, la popolazione che aveva completato il ciclo completo di vaccinazione contro il coronavirus superava solo il 10 per cento della popolazione target. "Finora il Paese ha somministrato 9.342.817 dosi, di cui 3.326.547, ovvero il 36 per cento della prima cifra, ha completato lo schema con la seconda dose". Il medico ha dichiarato di non avere "informazioni disaggregate" sul numero di vaccini iniettati dei marchi Sputnik-V, Sinopharm e Abdala.(Vec)