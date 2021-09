Covid: Speranza, probabile terza dose vaccino a cominciare da chi ha maggiore fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri scienziati sono al lavoro, ci siamo affidati a loro. Penso che la terza dose di vaccino sarà probabile. Occorre partire da coloro che hanno maggiore fragilità, da chi ha maggiori problemi di salute, da chi è stato vaccinato in un tempo anteriore. Non c'è un problema di dosi, noi le abbiamo. Non appena la comunità scientifica ci darà un'indicazione, saremo pronti per partire". E' quanto osservato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "In onda", su La7. (Rin)