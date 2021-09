Usa-Ucraina: sicurezza, firmato accordo per linea di comunicazione continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa e il Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni hanno firmato un accordo per una linea di comunicazione sicura e aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso il Centro nazionale e di riduzione del rischio nucleare (Nnrrc). Lo riferisce il dipartimento di Stato. “Negli ultimi tre decenni – si legge nella relativa nota ufficiale - il lavoro del Nnrrc è cresciuto fino a comprendere regimi di notifica con oltre 50 partner internazionali su questioni che vanno dal controllo degli armamenti nucleari e convenzionali, alle notifiche di lancio di missili balistici, alla distruzione di armi chimiche e agli incidenti informatici internazionali. Operando in sette lingue, il Nnrrc opera 24 ore al giorno per ridurre al minimo il rischio di conflitti armati che potrebbero derivare da incidenti, errori di calcolo o incomprensioni su una serie di questioni che incidono sulla sicurezza internazionale”. L’annuncio arriva nell’ambito della visita a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.(Nys)