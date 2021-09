Brasile: procura cita in giudizio lo stato per danni morali causati dall'ex giudice Sergio Moro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante notare che questa azione civile pubblica non mira a demonizzare la necessaria lotta alla corruzione, né tantomeno a lanciare una critica generale all'operazione Lava Jato, distinguendo il lavoro svolto dalla procura di Curitiba dall'allora giudice Sérgio Moro a Curitiba, da quello portato avanti dalle procure di San Paolo e Rio de Janeiro", precisa la procura. Il risarcimento danni proposto consisterebbe "nell'imposizione giudiziaria di un obbligo da parte dello stato di promuovere un'adeguata educazione civica per la democrazia nell'ambito della Scuola nazionale per la formazione e il perfezionamento dei magistrati (Enfam) e della Scuola nazionale del pubblico ministero (Esmpu). Secondo i magistrati "il provvedimento mira a qualificare i rispettivi professionisti nei nuovi compiti da svolgere a favore della tutela del regime democratico". Per questo, l'azione cita lo svolgimento di corsi, ricerche, congressi, convegni, seminari, conferenze, incontri e altri eventi periodici tecnici, scientifici e culturali con magistrati e pubblici ministeri della Repubblica che affrontino i temi della "democrazia militante e delle nuove forme di autoritarismo". (Brb)