Vaccino: Letta alla Lega, votare contro certificato verde è incompatibile con lo stare al governo

- “Dobbiamo ringraziare il lavoro delle forze dell’ordine per presidiare e far funzionare l’Italia”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo alla “Festa dell’unità”. “Trovo che questa giornata abbia funzionato ma ha avuto un esito finale che mi lascia basito” con il voto della Lega “in parlamento contro il certificato verde”. Certificato verde “che la Lega aveva votato in Consiglio dei ministri: questo è inaccettabile”. Votare contro il certificato verde “è incompatibile con lo stare al governo”, ha aggiunto.(Rin)