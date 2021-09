Roma 2021: Figliomeni (Fd'I), esposto contro Lozzi per campagna elettorale in sede Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo predisposto un esposto al Prefetto per denunciare il comportamento deplorevole del candidato a sindaco di Roma Monica Lozzi, oltre che del candidato presidente Salvatore Vivace di Revoluzione Civica che, forse per via dei loro trascorsi a cinque stelle dove 'le regole valgono solo per gli altri', hanno pensato di adibire gli uffici della presidenza del VII Municipio a loro comitato elettorale con l'esposizione di propri cartelli elettorali". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Stigmatizziamo con forza e veemenza questo modus operandi finalizzato a piegare le Istituzioni ai desiderata del potere di turno. Coloro che dovevano cambiare la politica, oltre a cambiare casacca, stanno ponendo in essere dei comportamenti che auspicavamo di non vedere più sulla scena pubblica. Questi personaggi rimuovano immediatamente questi cartelli ed evitino di mettere in imbarazzo anche i dipendenti poiché il Municipio è la casa di tutti", conclude. (Com)