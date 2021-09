Usa: fonti stampa, da marzo “sprecate” 15 milioni dosi di vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le farmacie e i governi locali degli Stati Uniti hanno “sprecato” circa 15 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 dal primo marzo scorso ad oggi. Lo riferisce l’emittente “Nbc News”, citando dati federali ottenuti in esclusiva. Si tratta di un numero, spiega la “Nbc”, molto più grande di quanto precedentemente noto e probabilmente il calcolo è ancora sottostimato. Quattro catene di farmacie nazionali hanno dato notizia di oltre 1 milione di dosi sprecate ciascuna, secondo i dati diffusi dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La Walgreens ha segnalato il maggior spreco, con quasi 2,6 milioni di dosi buttate via. La Cvs ha “sprecato” 2,3 milioni di dosi, Walmart 1,6 milioni e Rite Aid 1,1 milioni. I dati divulgati dai Cdc sono prodotti direttamente da farmacie, Stati e altri fornitori di vaccini. In generale, ci sono una serie di ragioni per cui i siti di vaccinazione potrebbero dover contrassegnare le dosi come sprecate, da una fiala rotta a un errore nella diluizione del vaccino, da a un malfunzionamento del congelatore fino alla conservazione di più dosi in una fiala. Una segnalazione di spreco può verificarsi anche quando una fiala contiene meno siero di quanto dovrebbe.(Nys)