Decreto Covid: M5s, Lega getta la maschera, sua linea uguale a piazze No vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali alla Camera osservano che "le maschere durano poco e oggi in commissione Affari sociali la Lega, votando per la soppressione del Green pass, ha fatto finalmente cadere la sua: ora sappiamo che la linea del partito di Matteo Salvini è quella delle piazze No green pass e No vax. Un atteggiamento irresponsabile - si legge in una nota - nel momento in cui il governo e le istituzioni sono impegnati al massimo per raggiungere il più alto tasso di vaccinazione anti Covid". (Com)