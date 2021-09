Milano: deceduto il 34enne coinvolto nella sparatoria in via Ovada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È deceduto l'uomo, un italiano del 1987, ricoverato all'ospedale San Paolo con ferito da armi da fuoco al petto, dopo la sparatoria avvenuta oggi in via Ovada, zona Barona, a Milano. I carabinieri intervenuti alle 16:50 di oggi sul posto hanno trovato a terra un uomo, anch'esso italiano, classe 1949, con ferita al capo, che è stato medicato e trasportato in codice giallo presso l’ospedale Humanitas di Rozzano. Sul posto, inoltre, sono stati rinvenuti alcuni bossoli e un caricatore. Da una prima ricostruzione dei fatti, il 72enne ha poco prima esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti del 34enne deceduto per le ferite riportate. (Com)