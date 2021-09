Bolivia: promulgata legge su esenzione Iva per importazione e commercio beni capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha promulgato una legge che stabilisce l'esenzione dell'Iva all'importazione ed alla commercializzazione di beni capitali per il periodo di un anno. La legge, si legge nel testo pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale, è destinata a stimolare la riattivazione dei settori industriale ed agricolo attraverso agevolazioni fiscali che favoriscono l'investimento in beni capitali. Il testo di legge fa riferimento specificatamente alla importazione e commercializzazione di "beni capitali, macchinari industriali, veicoli ad alto volume e tonnellaggio, destinati all'industria, all'agricoltura, all'allevamento, all'estrazione, e alla costruzione". La legge si applica esclusivamente a beni con antichità non superiore a dieci anni, e nel caso l'acquisto o l'importazione sia effettuata da parte dello Stato, la condizione per l'applicazione dell'esenzione dell'Iva è che si tratti di macchinari o veicoli nuovi. "Grazie a questa legge un'azienda sia piccola, media o grande, potrà rinnovare o ampliare il suo stock di macchinari", ha dichiarato il vice ministro delle Finanze, Jhonny Morales.(Brb)