Oms: Tedros critica la Cina per la scarsa cooperazione sulle origini del Covid (2)

- “Abbiamo assolutamente bisogno dell'impegno di tutti gli Stati membri o di chiunque voglia firmare un trattato del genere per essere completamente trasparenti in caso di epidemia”, ha affermato Spahn. Se ciò non accade, devono esservi conseguenze. Tedros ha dichiarato: “Prendere in considerazione le sanzioni può essere importante”. Nella ricerca sull'origine del coronavirus, la Cina si rifiuta ancora di fornire dati grezzi sui primi 174 pazienti che sono stati probabilmente infettati dalla Sars-CoV-2. Pechino si difende da tutte le accuse e afferma che l'inchiesta è strumentalizzata politicamente, soprattutto dagli Stati Uniti. “La politicizzazione avviene perché non c'è accesso ai dati e alle informazioni come previsto", ha affermato Tedros. Il direttore generale dell'Oms ha, infine, dichiarato: “Chiediamo alla Cina: per favore, condividi i dati”. (Geb)