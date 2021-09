Decreto Covid: Speranza, Lega risponderà delle proprie azioni di fronte agli italiani e al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla Lega, "risponderà delle proprie azioni di fronte agli italiani, di fronte al Parlamento. I provvedimenti all'interno del governo li abbiamo approvati all'unanimità. Non si giustifica che si voti in un modo poche settimane fa in Consiglio dei ministri e, poi, in un altro modo in commissione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "In onda", su La7, in merito all'emendamento della Lega al relativo decreto, all'esame della commissione Affari sociali alla Camera, che proponeva l'abolizione del certificato verde. (Rin)