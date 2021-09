Bolivia: governo presenta proposta su meccanismo di riforma della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente della Bolivia, Luis Arce, ha presentato una proposta di accordo in sei punti all'opposizione e alla società civile per arrivare all'elaborazione di un progetto congiunto di riforma della Giustizia. "Tutte le proposte serie e concrete, da parte di partiti, chiese, media, e di tutti i boliviani, sono aperte e le trasmetteremo al Paese, è che ascolteremo tutti", ha detto oggi il ministro della Giustizia, Ivan Lima, in conferenza stampa. L'iniziativa, ha spiegato Lima, prevede che nei primi 90 giorni vengano raccolte le proposte provenienti dai diversi settori. Queste verranno sistematizzate in una seconda fase, mentre in ultima istanza si determineranno date e costi della riforma. "Abbiamo bisogno che questo piano che costruiremo in questi 90 giorni, quest'anno, sia un piano serio, strutturale e costituisca una politica di Stato che trascenda questo governo anche se ci vorranno molti anni", ha detto il ministro Lima. (segue) (Brb)