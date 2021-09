Bolivia: governo presenta proposta su meccanismo di riforma della Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del governo di Arce raccoglie i suggerimenti provenienti da diverse organizzazioni e istituzioni multilaterali riguardo la necessità urgente di una riforma. A suscitare la preoccupazione di istituzioni come la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) è il fatto che le inchieste della magistratura relative a fatti di corruzione o delitti commessi nell'ambito della politica, appaiono dirette principalmente contro i membri dell'opposizione di turno, denotando una eccessiva dipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo. Di recente, un rapporto del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), aveva sottolineato in particolar modo la necessità di "garantire in forma urgente una concreta separazione dei poteri in relazione soprattutto al funzionamento della Giustizia e delle Forze di Sicurezza. (segue) (Brb)