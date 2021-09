Venezuela: violazioni diritti umani, Patricia Tappatà nominata membro della missione del Consiglio Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patricia Tappatà Valdez è stata nominata membro della missione Fact Finding del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani che indaga sulle violazioni commesse in Venezuela dal 2014 ad oggi. Lo riferisce in una nota lo stesso Consiglio Onu, precisando che l'argentina Tappatà Valdez sostituisce il britannico Paul Seils, che si è dimesso dal suo incarico all'inizio di quest'anno. Il funzionario si unisce alla portoghese Marta Valinas, presidente della missione, e al cileno Francisco Cox Vial. "Con una brillante carriera nei diritti umani, nella giustizia e nella riforma democratica, Tappatà Valdez porta alla Missione una grande comprensione dei diritti umani in America Latina, con un'attenzione particolare alla responsabilità e alla difesa", si legge nella nota Onu, in cui si sottolinea l'esperienza della funzionaria nel quadro della commissione verità delle Nazioni Unite per El Salvador nel 1992 e come membro del gruppo di esperti indipendenti per la Bolivia dopo le elezioni del 2019. In quest'ultimo processo, il governo dell'allora presidente Jeanine Anez aveva chiesto che Patricia Tappatà Valdez fosse rimossa dall'incarico accusandola di essere "di parte" sugli eventi che in precedenza aveva classificato come un colpo di Stato. (Vec)