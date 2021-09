© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Green pass è uno strumento di libertà. Non c'è spazio per giochini di natura politica. Quando dobbiamo assumere una decisione, prevale l'interesse pubblico e non le dinamiche politiche". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "In onda", su La7, a proposito del voto contrario oggi della Lega, in commissione Affari sociali alla Camera, sull'obbligo del certificato verde. (Rin)