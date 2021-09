Covid: Letta, quella della Lega è posizione che strizza l'occhio al mondo No vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella della Lega è una posizione che strizza l'occhio al mondo No vax, lo stesso che è costato tanto oggi agli italiani. La Lega, oggi, ha di fatto legittimato le manifestazioni del mondo No vax votando in Parlamento quegli emendamenti che sono contro il Green pass. E' una cosa gravissima". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Radio Immagina a margine della festa nazionale dell'Unità di Bologna. (Rin)