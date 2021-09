Decreto Covid: fonti Lega, Letta vive fuori dal mondo, per fortuna al governo c'è Draghi e non Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della Lega segnalano che "è Letta che vive fuori dal mondo! Chiedere tamponi salivari gratuiti per gli italiani è buon senso, perché dire di no? Chiedere garanzie per lavoratori e imprenditori, chiedere la scuola per tutti gli studenti, difendere lavoratrici e lavoratori, poliziotti e insegnanti, è buon senso. Su 900 emendamenti migliorativi presentati dalla Lega ne verranno accolti, forse, due - continuano le stesse fonti in merito al decreto sul certificato verde, all'esame della commissione Affari sociali della Camera -. Pd e Cinque stelle ragionano come se al governo ci fosse ancora Conte ma, per fortuna, adesso c’è Draghi". (Rin)