Scuola: Letta, consentire in sicurezza di vivere un anno completamente in presenza

- "Il grande tema è quello di consentire in sicurezza alla scuola di vivere un anno completamente in presenza. Questo è l'impegno che secondo me tutti dobbiamo prenderci. Ecco perché le polemiche, in questo momento, sul Green pass sono così assurde e pretestuose". Lo ha affermato il segretario del partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Radio Immagina a margine della Festa nazionale dell'Unità di Bologna. "La scuola deve funzionare", ha aggiunto il leader del Pd.(Rin)