Covid: Lamorgese ringrazia capo Polizia Giannini per impegno in attività prevenzione e controllo territorio

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha ringraziato il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, per l’impegno e la professionalità di tutti gli uomini e le donne delle forze di Polizia nell’attività di prevenzione e di controllo del territorio svolta anche in giornate particolarmente complesse, come quella odierna, in cui erano state annunciate in prossimità delle stazioni ferroviarie decine di manifestazioni di protesta e azioni illegali, con un invito a bloccare i convogli, contro l’introduzione dell’obbligo del Green pass sui treni a lunga percorrenza. E' quanto si legge una nota del Viminale. (Com)