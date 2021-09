Francia: Macron, per Marsiglia inventare nuove soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Marsiglia è necessario inventare delle "nuove soluzioni". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "France 3" da Marsiglia, dove è in visita. Secondo il capo dello Stato, gli "investimenti eccezionali" per "la seconda città di Francia" non bastano. È necessario dare delle "risposte di emergenza" su vari dossier come quelli riguardanti scuola, sicurezza e alloggi, ma è necessario anche "avere dei grandi progetti", ha detto il presidente. Il capo dello Stato una volta arrivato al municipio di Marsiglia, dove è stato accolto dal sindaco Christian Estrosi, è stato fischiato da alcuni manifestanti che hanno anche scandito il coro "Macron dimettiti!" (Frp)