Pd: Letta, noi facciamo le primarie delle idee

- "Noi facciamo le primarie delle idee, cioè costruiamo, attraverso un meccanismo di democrazia partecipativa, il programma con cui saremo in grado di vincere le prossime elezioni politiche. Come? Registrandosi alla piattaforma delle Agorà democratiche e mettendo a fuoco un progetto, che parte da un’idea". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in diretta dalla Festa dell’Unità di Bologna nel panel dal titolo "Le Agorà democratiche: apertura, partecipazione, mobilitazione". Per l'ex premier, "il tempo di oggi è quello in cui un solo uomo al comando è in realtà una grande debolezza: è il tempo dell’intelligenza collettiva, dovendo fare tutto rapidamente e in orizzontale. Grazie alle Agorà democratiche - ha concluso Letta -, mettiamo in circolo tutta questa intelligenza collettiva, che è molto meglio". (Rin)