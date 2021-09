Covid: Salvini, se Stato impone certificato verde deve garantire tamponi gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, osserva che "se lo Stato impone il Green pass per lavorare, viaggiare, studiare, fare sport, volontariato e cultura, deve anche garantire tamponi, rapidi e gratuiti, per tutti. Sono certificati, funzionano, costano poco e possono essere usati da tutti, come in altri Paesi stranieri. Ci sono milioni di italiani che non possono spendere altre centinaia di euro ogni settimana - continua il senatore -, in un momento già economicamente difficile. Vediamo se Pd e Cinque stelle voteranno a favore di questa proposta della Lega in commissione. Non si tratta di essere No vax o No green pass - ho sia l’uno che l’altro - si tratta di aiutare milioni di italiani in difficoltà. Non tutti trovano 24.000 euro in contanti nella cuccia del cane…". (Rin)