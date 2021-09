Usa-Qatar: Blinken a colloquio con vicepremier al Thani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha parlato oggi con il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani e lo ha ringraziato per l'enorme sforzo del Qatar per aiutare con il transito sicuro di cittadini statunitensi, afgani e altri sfollati dall'Afghanistan. Il segretario Blinken, riferisce in una nota il portavoce Ned Price, ha elogiato il Qatar "per la nostra forte partnership volta a promuovere la sicurezza regionale e ha discusso di altri importanti sforzi bilaterali per far progredire le relazioni Usa-Qatar". (Nys)