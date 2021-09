Afghanistan: Blinken ringrazia ministro degli Esteri del Bahrein per sostegno a sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Affari Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al-Zayani. Il Segretario, riferisce in una nota il portavoce Ned Price, ha ringraziato al-Zayani per il sostegno umanitario e il ruolo svolto dal Bahrein nel facilitare il transito sicuro dei cittadini statunitensi e degli sfollati dall'Afghanistan. Il Segretario e il ministro degli Esteri hanno inoltre discusso di obiettivi politici chiave, comprese iniziative congiunte di sicurezza regionale in tutto il Golfo. (Nys)